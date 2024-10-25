محلل سياسي: الصمت العالمي أحد أسباب اندلاع الحرب في المنطقة

قال كارازان حميد، كاتب ومحلل سياسي، إن المؤتمرات التي تتم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لدولة ما لا تترجم إلا إذا تم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف "حميد" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمر باريس، أكد أن حزب الله وإيران هما السبب فيما وصلت إليه لبنان.

وأكد أن أحد أسباب اندلاع الحرب في المنطقة وتمددها، هو الصمت العالمي، الذي جعل الغول الإسرائيلي ينتهك كافة القوانين والعمل على تمزيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار، إلى أن منذ 2019 ولبنان يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، والآن يتحدثون عن تمويل الجيش اللبناني، الذي لا يمتلك أي مقومات لأي جيش لدولة صغيرة.