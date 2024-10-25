أستاذ اقتصاد: أتوقع أن يصبح «بريكس» أكبر تكتل على مستوى العالم

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك حالة من التوازن التي تتمتع بها الدولة المصرية في التعامل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو ما ظهر في تكتل بريكس.

ولفت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن من المتوقع لهذا التكتل أن يصبح الأكبر على مستوى العالم، في ظل رغبة العديد من الدول في الانضمام إليه، وبالمقاييس من حيث عدد السكان أو الناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة.

وأضاف، أن هناك منافع مشتركة يمكن أن تجنيها الدول المنضمة إلى تكتل بريكس، لأن هذا التكتل يضع شروطا معينة لانضمام الدول الخاصة به، خاصة مع تطور هذا التكتل، ووصوله إلى مراحل متقدمة في التكامل الاقتصادي.

وتابع: «الدولة المصرية واحدة من أكثر الدول التي انطبقت عليها الشروط الرسمية لتكتل البريكس في تشكيلة القديم لانضمام هذه الدول، والتي في معظمها تدور حول فكرة أن تكون الدولة لها وضع إقليمي متميز، سواء على المستوى الجيوسياسي أو حتى على مستوى امتياز اقتصادها بقدر أكبر من المرونة».