صعود إسبانيا والأرجنتين والبرتغال إلى النهائي في بطولة العالم للبادل

أُعلن اليوم عن تأهل فرق إسبانيا والأرجنتين والبرتغال إلى الدور النهائي في بطولة العالم للبادل، والتي تُقام لأول مرة على ملاعب "نيو جيزة" بمصر والمقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

شهدت البطولة منافسات قوية، حيث شارك فيها 56 فريقًا للرجال و40 فريقًا للسيدات، من 16 دولة، منها إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، قطر، الإمارات، سويسرا، البرتغال، هولندا، أمريكا، المجر، تشيلي، فنزويلا، تركيا، المكسيك، والسويد.

وعبّر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه باحتضان مصر لبطولة العالم للبادل، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الدولي الكبير يعكس مكانتها وقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية بأعلى مستوى. وأضاف أن هذه البطولة تعد فرصة لتسليط الضوء على مصر كوجهة رياضية عالمية، وتعزيز السياحة الرياضية في البلاد.

شهد منافسات البطولة اليوم كل من الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ،خالد الشواربي مدير البطولة والمدير التنفيذي لنادي نيو جيزة ،احمد الغتواري رئيس اتحاد المصري للبادل ،مصطفي مقلد مدير عام التسويق بوزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تُقام غداً المباراة النهائية للسيدات في تمام الساعة الرابعة مساءً، بينما تنطلق مباراة الرجال في الساعة السادسة مساءً. وتقدر جوائز البطولة بنحو 250 ألف يورو، حيث ستُمنح للفائزين في فئات الرجال والسيدات.

يُذكر أن البطولة شهدت افتتاحًا مميزًا أُقيم في المتحف المصري الكبير، مما أضفى طابعًا خاصًا على البطولة كونها الحدث الافتتاحي الأول في هذا الصرح التاريخي العظيم.