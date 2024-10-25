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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير مستشفى الكرنك بالأقصر يكشف الحالة الصحية لـ89 طالبة أزهرية

مستشفى الكرنك
مستشفى الكرنك
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صرح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير عام مستشفي الكرنك الدولي التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالٱقصر، أن المستشفى تلقى إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر.

إصابة 89 طالبة بالمدينة الجامعية بالأزهر بأعراض تسمم 

وأوضح ابو هاشم أنه فور تلقي البلاغ، تم رفع درجة الاستعداد القصوي بقسم الطوارئ واستنفار كافة الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه ورد لقسم الطوارئ عدد 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية، إثر شكواهن من أعراض غثيان والآم بالبطن.

وتابع: تم تقييم حالاتهن على الفور وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية، وتم عمل اللازم لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ بحالة جيدة، كما تم توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفي إلي محل إقامتهن بالمدينة الجامعية بمدينة طيبة شمال المحافظة.

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