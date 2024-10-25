إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بأوتوستراد المعادي

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات، في حادث تصادم ميكروباص بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة المعادي، مما أدى لظهور كثافات مرورية.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة المعادي.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وقوع مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.