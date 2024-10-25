الدوري السعودي.. النصر بدون رونالدو يتعثر أمام الخلود بمشاركة ديانج

تعثر فريق النصر الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالتعادل أمام نظيره الخلود بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهد اللقاء غياب رونالدو عن النصر أمام الخلود، حيث فضل الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للعالمي إراحته لتجنب الإرهاق.

مباراة النصر ضد الخلود

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث قص ميزياني ماوليدا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 12، ليضع الخلود في المقدمة بهدف أول من صناعة جاكسون موليكا.

ورد المدافع الإسباني إيمريك لابورت المتألق في الفترة الأخيرة، بهدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 16.

ووضع البرازيلي أندرسون تاليسكا رفاق رونالدو في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 24، قبل أن يعود ماوليدا ويسجل التعادل للخلود في الدقيقة 28 بتمريرة من موليكا.

في الشوط الثاني، أعاد موليكا الخلود للمقدمة مجددًا بهدف ثالث في الدقيقة 71، ثم استمر تقدم الخلود حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، حينما نجح تاليسكا في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 90+5، ليتعثر النصر أمام الخلود بنتيجة 3-3.

مشاركة ديانج

في المقابل، شهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج، الذي لعب اللقاء كاملًا، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، وصل رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الخلود رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.