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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: اغتيال الصحفيين سياسة صهيونية للتعتيم على الحقائق ومنع وصولها للناس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، إن استهداف قوات الاحتلال للصحفيين في لبنان، ليس الأول من نوعه، فهو إطار ممنهج في عملية منع الكلمة ومنع النقل ومنع البث، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة،  ، أن ما شهدناه في غزة وقبلها في مناطق الضفة الغربية من اغتيالات للصحفيين كان أبرزهم شيرين أبوعاقلة ومئات الصحفيين في غزة استراتيجية ممنهجة تستمر فيها قوات الاحتلال في لبنان.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار سياسة صهيونية للتعتيم على الحقائق ومنع وصولها للناس، حول جرائم ومجازر تُرتكب بحق الإنسانية سواء في غزة أو لبنان.

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