أبرز رسائل محمود حميدة بعد تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي

كرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، الفنان محمود حميدة بجائزة التميز الإبداعي، علي مجمل أعماله ورحلته الفنية خلال مشوار فني حافل.

رسائل الفنان محمود حميدة

الرسالة الأولي "إيناس الدغيدي"

وجه الفنان محمود حميدة الشكر والتقدير إلي المخرجة إيناس الدغيدي، والتى ألقت كلمة الإفتتاح لتكريم الفنان محمود حميدة.

علق الفنان محمود حميدة علي كلمات التقديم من المخرجة إيناس الدغيدي، أنه عمل مع الأخيرة في عدد من الأعمال، ولكن بعد كلماتها قد تعلم شيئ جديد.

وتابع الفنان محمود حميدة "بعد كلام مخرجة كبيرة زي إيناس الدغيدي عني، اتعلمت درس جديد، إن أول مره اخد بالي احنا عاملين ازاي في عيون اللي اشتغلنا معاهم، بيشغلنا بس نشتغل ونركز في الشغل، لكن إننا نعرف اللي اشتغلنا معاهم شايفنا ازاي طلع شيئ عظيم".

الرسالة الثانية "نجمات ونجوم جيلي"

وجه الفنان محمود حميدة الشكر لكل الحضور في ليلة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، وبالأخص نجوم ونجمات جيله الفنانة إلهام شاهين، لبلبة، يسرا، وغيرهم الكثير.

وأكمل الفنان محمود حميدة حديثه "أنا بشكر كل الحضور أيضاً من كل الناس، وكل النجوم الشباب والأجيال اللي بعدي، لكن بشكر جداً نجمات جيلي الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، نجمات الرحلة والمشوار الفني".

الرسالة الثالثة "حلم محمود حميدة الذي حققه غيره"

كشف الفنان محمود حميدة عن حلمه بإنشاء مدينة للفنون بجميع انواعها، وتكون مليئة بالمهرجانات الفنية لكل ألوان الفنون، وكان نفسي تكون في العلمين.

وتابع حميدة خلال كلمته "بالرغم إن المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس، مش مجال الفن، وأنا اللي مجالي الفن، لكن الجونة حققت جزء من الحلم، وكمان بتكرم النهارده من المدينة الساحلية الساحرة دي".