مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في محافظة البحيرة، غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، حيث تُرجح الهيئة أن يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، بينما يتوقع أن يكون لطيفًا في ساعات الليل على جميع المناطق، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 28 درجة نهارًا و 18 درجة ليلاً.

حالة الطقس غدًا السبت

وصرّحت الهيئة، بأن الطقس سيكون مائلًا للحرارة في شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، في حين سيكون حارًا نهارًا في جنوب البلاد، ومعتدلًا في ساعات الليل المبكرة، مائلًا للبرودة في ساعات الليل الأخيرة وصباح اليوم التالي على معظم المناطق.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، بينما سيكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا في ساعات الليل المبكرة، مائلًا للبرودة في ساعات الليل الأخيرة وصباح اليوم التالي في شمال البلاد، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، ومعظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:19