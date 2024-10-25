"الحصاد الأسبوعي".. نشاط مكثف لعلماء الأوقاف بالفيوم دعويا واجتماعيا|صور

عقدت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عددا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة للمديرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكانت الأنشطة على النحو التالي:

1- عدد "2" مجلس الإفتاء بالصعيدي مركز الفيوم،ومسجد الرحمة عزبة حنين الشواشنة وتحدث فيها أساتذة من جامعة والأزهر والأوقاف عن :"حسن الظن بالله تعالى وأحكام الجنائز وتلقين المحتضر".

2- عدد "26" درس واعظات.

3- عدد"30"درس منهجي في المساجد الرئيسية بالقرى.

4- عدد "2" درس منهجي للواعظات.

5- عدد"4"من الندوات العلمية في موضوع :"عناية الإسلام بالطفل" في بندر الفيوم وسنورس والشواشنة.

6- عدد "4" ندوات بالتعاون مع الشباب والرياضة عن:" المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع".

7- عدد "70" ندوة للمنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف وموضوعها :"احترام النظام العام في ضوء الشرع الحنيف".

8- عدد من الندوات الكبرى بندر الفيوم بمشاركة وكيل الوزارة

9- عدد "68"ندوة الأسبوع الدعوي على مدار الأسبوع بعنوان:"

-سمات الشخصية الوطنية

-الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في الإسلام

-الإسلام دين الوسطية

لا إفراط ولا تفريط

-وقولوا للناس حسنا

10- دورة تدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري المستهدف(50) إمام أئمة المساجد الكبرى يوم الثلاثاء 22/10 والأربعاء 23/10/2024.

11- ندوتين بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان:" قيمة العلم في الاسلام" ومحاضرة:" احترام الغير ونبذ التنمر" (تمكين ثقافي)

12- مجلس الإقراء المجلس السابع بمسجد ناصر الكبير بندر اليوم ومحاضرة من كتاب الشفا بتعريف :"حقوق المصطفى".

13- عدد "113" ندوة ومجلس العلم والذكر عن:" عناية الإسلام بالطفل قبل مولده".

14- عدد "460"مسجد للبرنامج التثقيفي للطفل ويستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات فأكثر.

15- لقاء الجمعة للأطفال طامية مسجد التقوى الحجراية عقب صلاة الجمعة.

16- لقاء الصحة الإنجابية عليوة سنهور القبلية سنورس ثالث

17- افتتاح معهد إعداد الخطباء والواعظات بمسجد فاطمة إلياس بالفيوم.

18- في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى،افتتحت مديرية أوقاف الفيوم ثلاثة مساجد ،وهي:

- مسجد علي بن أبي طالب، قرية المظاطلي، مركز طامية.

- مسجد عبد الهادي السعداوي، قرية الحامولي، مركز يوسف الصديق.

- مسجد الصديق، قرية الغابة، مركز إطسا.

سائلين الله (عز وجل) أن يتقبل منا هذه الأعمال،وأن يحفظ مصرنا والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه.

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