القاهرة الإخبارية: سيطرة روسية على المداخل الأساسية لمنطقة بوكروفسكفي

قال غيث مناف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من كييف، إن هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أشارت إلى تقدم للقوات الروسية ومحاولة للسيطرة على المداخل الأساسية لمنطقة بوكروفسكفي في مقاطعة دونيستيك.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلاح البرية الأوكراني أعلن أن القوات الروسية اصبحت على مشارف 11 كيلو متر من مقاطعة بوكروفسكفي وهذه إشارة خطيرة جديدة تشير بأن القوات الروسية ربما سوف تحاول الدخول إلى مشارف مقاطعة بوكروفسكفي التي تشهد بين الحينة والأخرى عمليات استهدافية متكررة ما بين وابل القذائف التي يطلقها الجانب الروسي ناحية تلك المقاطعة.

وتابع: «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن القوات الكورية الشمالية سوف تبدأ في القتال في محاور الجبهات التي عدت لهم في يوم الـ27 والـ 28 من هذا الشهر على الداخل الأوكراني فطالب الرئيس الأوكراني المجتمع الغربي ان يكون لديهم موقف حازم لانهاء هذا الاحتلال الروسي لأوكرانيا».