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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير استراتيجي: إسرائيل تريد ترهيب اليونيفيل كما ما فعلت مع الصحفيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا،أن إسرائيل تعلم أن الصحافة تنقل وتقدم المعلومة الحقيقية عن الكيان المحتل، فالصحفي هو جندي في الحرب.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"،  أن إصرار قوات الاحتلال على استهداف الصحفيين اليوم، يعكس نجاحهم في نقل صورة إسرائيل الحقيقية.

وأوضح أن قوات اليونيفيل، منذ بدء الحرب، لم تنسحب من أي موقع، وهذا موقف يحسب لهم، بالإضافة إلي قوات الجيش اللبناني، ولكن انسحابهم اليوم يدل أن القصف الإسرائيلي عنيف، كما أن إسرائيل تريد ترهيب اليونيفيل كما ما فعلت مع الصحفيين، من خلال تكثيف الغارات.

وتابع: إسرائيل لا تحترم أي قوانين دولية أو إنسانية، ووصل بها الحال لاستهداف سيارات الإسعاف، ومحاصرة المستشفيات بالمرضى، وهذا أمر يضاف إلي سلسلة انتهاكات وجرائم الاحتلال.

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