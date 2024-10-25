أوباميونج يقود القادسية للفوز على ضمك في غياب طارق حامد

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، هزيمة من القادسية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهدت المباراة، غياب طارق حامد عن صفوف ضمك؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة، وأبعدته عن الملاعب منذ فترة ليست بالقصيرة.

مباراة القادسية ضد ضمك

انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف للا شيء، سجله جوليان كينيونيس في الدقيقة 39، قبل أن يأتي دور الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في تسجيل الأهداف في الشوط الثاني.

وعزز أوباميونج تقدم القادسية على ضمك بهدف ثان في الدقيقة 88، ليواصل تألقه في الدوري السعودي في أول مواسمه.

وقلص حبيبو ديالو الفارق لصالح رفاق طارق حامد في الدقيقة 90+5، لينتهي اللقاء بفوز القادسية على ضمك بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، ارتقى القادسية إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.