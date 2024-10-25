خبير عسكري: لبنان يعيش حالة تصعيد غير مسبوقة في الحرب الدائرة

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل تتوغل في لبنان بشكل بطىء، وتبحث عن كل قواعد حزب الله اللبناني وتدمرها.

وأضاف "بالوكجي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن لبنان يعيش حالة تصعيد غير مسبوقة في الحرب الدائرة، حيث تتوغل قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، وتدمر البيوت.

وأشار إلى أن حزب الله يعتمد على القصف الثلاثي، من خلال إرسال صواريخ بسيطة، من أجل تشتيت القبة الحديدية وبعدها رشقة صاروخية كبيرة، وتليها مسيرات يمكنها الوصول لأي مكان في إسرائيل.

وتابع، أن عناصر حزب الله لن توافق للتراجع للخلف وتسليم الجيش اللبناني الأمر في الجنوب، وهذا أمر لا بد من التنسيق مع الحكومة الحالية من أجل التصدي لإسرائيل.

وأكد، أن إسرائيل كسرت كل القوانين الدولية، واستهداف الصحفيين هو انتهاك كبير للاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى أنه لا وجود للحلول في ظل تصاعد هذا التوتر.