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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مناقشة «مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف» بقرى البحيرة.. صور

جانب من الندوات
جانب من الندوات
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نظم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية  في الريف المصري، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سلسلة من الندوات التعريفية بقرية العشرة آلاف التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حول استخدام المبيدات والأسمدة المعتمدة في حقول الزراعة.

وشارك في الندوات، العديد من الجمعيات الزراعية وشركات الأسمدة المشاركة في المشروع، حيث تم تسليط الضوء خلال الندوات على أهمية تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين ليصبحوا خبراء في مجالهم. 

وشهدت الندوات تبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين الخبراء الذين تمكنوا من زيادة إنتاجيتهم بشكل ملحوظ بفضل دعم المشروع، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج من 18 أردب إلى 24 أردب في محصول القمح.

ويقدم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، توجيهات حول استخدام المبيدات والأسمدة المعتمدة في حقول الزراعة، بهدف تحسين الممارسات الزراعية وزيادة كفاءة الإنتاج.

 

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