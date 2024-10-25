الـ15 بتوقيت التتش.. الشياطين الحمر ملوك السوبر المصري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهيمنة على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال محققا اللقب رقم 15 في تاريخه والرابعة على التوالي بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك.

خلال تاريخ الأهلي مع بطولة كأس السوبر المصري شارك 113 لاعبا في فوز المارد الأحمر بخمس عشرة بطولة محققا رقما قياسيا غير مسبوق ومبتعدا عن أقرب المنافسين في قائمة المتوجين باللقب.

يتصدر نجم وقائد الفريق الأسبق حسام عاشور قائمة أكثر لاعبي الاهلي مشاركة في بطولة السوبر حيث شارك في 11 مباراة، يليه عمرو السولية لاعب الفريق الحالي وصاحب المشاركة في 9 مباريات سوبر مصري ثم كل من علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات برصيد 8 مباريات لكل منهم، وكل من رامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد 7 مباريات لكل منهم، ولعب كلا من وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو 6 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري .

وشارك 6 لاعبين في خمس مباريات، وثلاثة عشر لاعبًا في أربع مباريات، وأربعة عشر لاعبًا في ثلاث مباريات، وستة عشر لاعبًا في مباراتين، وخمسون لاعبًا شارك كل منهم في مباراة واحدة.

يحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، حيث فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.