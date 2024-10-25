القاهرة الإخبارية: حالة من الهدوء والترقب الحذر في الضاحية الجنوبية لـ بيروت

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من بيروت، إن استهداف الأطقم الصحفية فجر اليوم كان له ردود أفعال على مستوى الساحة اللبنانية، سواء من خلال حديث رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مقابلتهما في لندن. والذي أكد خلالها أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي بهذا القصف الخاص بطواقم المدنيين والصحفيين

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري وصف قصف طواقم الصحفيين بانه متعمد من قبل قوات جيش الاحتلال ووصفها أيضًا بأنها جريمة مكتملة الأركان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذا الاستهداف متعمد و يعتبر جريمة من قبل جيش الاحتلال وأن الاحتلال يريد تكميم افواه الصحفيين لعدم نقل جرائم الاحتلال في جنوب لبنان.

وتابع: «هناك حالة من الترقب والهدوء الحذر في الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه اللحظة ولكن الاحتلال شن غارات مكثفة صباح اليوم على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية».