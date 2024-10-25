العالم شاهد على أمجاده.. 153 بطولة في تاريخ الأهلي

العالم شاهد على أمجاده.. تاريخ كبير من البطولات ورصيد عظيم من الألقاب يكتبه النادي الأهلي في كل بطولة يحققها على الصعيد المحلي والقاري والعربي والعالمي فأصبح أحد عظماء وكبار العالم على صعيد البطولات والالقاب بالأرقام التي لا تقبل التشكيك.

بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى 153 على مر التاريخ منذ تأسيس القلعة الحمراء عام 1907.

يبدو أن النادي الأهلي يعشق لغة الأرقام القياسية والتحديات الكبرى لما لا والشياطين الحمر ملوك الأرقام محليا وقاريا حيث يمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بمعظم البطولات فعلى المستوى المحلي حقق لقب الدوري الممتاز 44 مرة رقم قياسي أكثر من 3 أضعاف أقرب المنافس التقليدي، كما فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 39 مرة رقم قياسي وتوج ببطولة كأس السلطان حسين سبع مرات ودوري القاهرة 16 مرة وكأس السوبر المصري 15 مرة من أصل 22 نسخة كما توج بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

على المستوى القاري الاهلي ملك أفريقيا وزعيم القارة السمراء بلا منازع والأكثر تتويجا بالبطولات بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة رقما قياسيا بفارق.7 ألقاب عن أقرب المنافسين، وحقق لقب السوبر الإفريقي 8 مرات أكثر الأندية تتويجا باللقب ايضا وحقق المارد الأحمر بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة، وفاز بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.

وعلى المستوى العربي كان الأهلي ومازال أحد كبار الأندية العربية بعدما توج بعدد كبير من البطولات العربية منها لقب البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة وأبطال الكئوس مرة واحدة والتتويج بكأس النخبة العربية مرتين.