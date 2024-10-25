بداية رحلة المجد مع الأهلي.. البطولة الأولى للرباعي الجديد

كتب 4 لاعبين بالأهلي أول سطر في سجل بطولات النادي الأهلي بعد المشاركة في تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ضمت قائمة الأهلي في السوبر المصري 4 لاعبين جدد بعد التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي وهم يحيي عطية الله وأشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي.

وتوج الرباعي بأول بطولة مع النادي الأهلي لتبدأ رحلة المجد وحصد البطولات بالقميص الأحمر، بعد أيام من خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

شارك يحيي عطية الله أساسيا في نهائي كأس السوبر المصري وقدم مستوى مميز ليعوض تسببه في خسارة السوبر الأفريقي كما سجل ضربة ترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ليساهم ويضع بصمته في تتويج الأهلي باللقب ويكتب اول سطر في سجل بطولاته مع القلعه الحمراء.

كما شارك يوسف أيمن بديلا في الشوط الثاني من النهائي أمام الزمالك وكاد يتسبب في هزيمة الأهلى بعدما اهدر ضربة جزاء ولكنه دون اسمه في سجل المتوجين بالسوبر كأول بطولة في تاريخه مع الشياطين الحمر.

في المقابل تواجد الثنائي عمر الساعي والمغربي أشرف داري في قائمة الأهلي بالسوبر المصري ولكن لم يشاركان في المباريات حيث عاني المدافع المغربي من إصابة في الكاحل حرمته من الظهور الرسمي الأول ونفس الأمر بالنسبه للاعب الوسط الشاب عمر الساعي الذي لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات ولكن تواجدهما في قائمة الأهلي ضمن لهما الترقيع على البطولة الأولى في القلعة الحمراء بعد أسابيع قليلة من الانضمام للنادي الأهلي.

من جانبه وصف المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي شعوره بالتتويج بأول بطولة مع الأهلي بالشعور المميز وتعويض لخسارة السوبر الأفريقي مؤكدا أن الأهلي ملك إفريقيا عقب حصد لقب السوبر المصري.

ووجه عطية الله الشكر لجميع اللاعبين والجمهور على الدعم وان الكل كان حزينا بعد خسارة السوبر الإفريقي ولكن نعرف أن كرة القدم فوز وخسارة وتعاعدنا على الفوز بالسوبر المصري .