“السير” كولر.. حقق اللقب العاشر وعادل إنجاز جوزيه

أصبح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي معشوق الجمهور الأحمر فحتى عندما يتعرض الفريق للهزيمة او خسارة بطولة تلتمس الجماهير العذر للمدير الفني ولا تحمله مسؤولية الاخفاق حتى بات مصدر السعادة والبهجة، بعدما قاد المارد الأحمر لتحقيق بطولات وإنجازات تاريخيه في فترة قصيرة.

وتمكن مارسيل كولر من قيادة الأهلي للتتويج بلقب السوبر المصري للأبطال بالفوز على الزمالك ليحقق البطولة العاشرة في مسيرته مع المارد الأحمر خلال 25 شهر فقط منذ تولي تدريب الفريق في سبتمبر 2022 ليتمكن من كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل المدربين العظماء داخل القلعه الحمراء.

وتطلق جماهير الأهلي على السويسري مارسيل كولر لقب “السير” وهو اللقب الشهير للأسطورة فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق بطولات وإنجازات تاريخيه مع الشياطين الحمر في إنجلترا، بينما قاد كولر الأهلي الإنجازات وبطولات كبيرة.

وتمكن كولر من رد الاعتبار أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد خسارة السوبر الأفريقي وقاد الفريق للفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك وهي المرة الثانية التي يحقق فيها اللقب على حساب الأبيض بعدما كانت أول بطولة يحققها مع الأهلي هي السوبر المصري في 2022 بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

كما عادل مارسيل كولر إنجاز البرتغالي مانويل خوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء بتحقيق لقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي وهو الرقم الذي حققه الساحر البرتغالي أعوام 2005 و 2006 و 2007 و2008 في إنجاز سيظل محفور باسم كولر وخوزيه حتى اشعار آخر