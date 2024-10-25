بالصور.. جمعية ميرف الإنجيلية تطلق حملتها الثالثة لمساعدة 500 عائلة لبنانية نازحة

اطلقت جمعية ميرف الإنجيلية ( الكنائس الإنجيلية المصلحة في الشرق الأوسط)، حملتها الثالثة لمساعدة اللبنانيين النازحين من مدنهم وقراهم وبيوتهم، بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألفيّ شخص، وجرح إثنا عشر ألفا، وتدمير أربعمئة وحدة سكنية، ونزوح مليون وأربعمائة ألف لبناني.
وقال القس سهيل سعود قس بالكنيسة الإنجيلية في لبنان ، بان هذه الحملة جاءت بهدف الوقوف إلى جانب النازحين اللبنانيين المتألمين، وإنطلاقا من رسالتها المتعددة الجوانب الروحية والإجتماعية في خدمة الله عبر خدمة الإنسان، بعد أن ساهمت الجمعية في الحملتين السابقتين، بمساعدة 650 عائلة، فإنها في حملتها هذه تهدف إلى مساعدة 500 عائلة نازحة أخرى.