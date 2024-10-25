رئيس حزب شين فين: إسرائيل تهدد حياة المواطنين في غزة وكذلك في جنوب لبنان

قال ديكلان كيرني، رئيس حزب شين فين، في أيرلندا الشمالية، إن ما نشهده في غزة في هذه اللحظة أمرًا كارثيًا وغير مقبول نهائيًا وأمر غير مسبق في التاريخ، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لابد أن تأخذ الزخم اللازم من أجل التوصل إلى حلول من خلال الضغط على إسرائيل.

وأضاف كيرني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا رأينا على مدار الأسبوع الماضية حد كبير من التوترات وتداعيات كبيرة بسبب ما يقوم به نتنياهو والأمور خرجت عن السيطرة وعن الأطر المقبول نهائيًا، وهذا يتطلب العمل الكبير خاصة بما يتعلق بما نشهده في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى مزيد من التعقيدات على المستوى الدولي خاصة في لبنان، وما نشهده تداعيات غير مسبوقة، لأن إسرائيل تهدد حياة المواطنين في غزة وكذلك في جنوب لبنان، ويجب على الأمم المتحدة الضغط على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد، أن كل هذا يحدث انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وانتهاكًا لكل القرارات الصادرة من الجنائية الدولية والعدالة الدولية ولا يمكن لأي طرف أن يسمح لإسرائيل الاستمرار في هذه التداعيات وهذه العدائيات الخطيرة ولا يمكن أن تتمتع بأي حصانة ضد العقوبات خاصة فيما يتعلق بانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جنوب لبنان.