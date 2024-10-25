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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب الصحفيين: يجب التحرك لوقف الحرب التي يشنها الاحتلال ضد الشعبين الفلسطينيين واللبنانيين

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين
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قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن استهداف الاحتلال الصحفيين جريمة ممنهجة لإخفاء الحقيقة عن العالم، مشيرًا إلى أننا أمام جريمة حرب مروعة سقط خلالها 3 شهداء.

وأضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يحاول إخافة الصحفيين في فلسطين ولبنان عبر استهدافهم، وجرائم الاحتلال تستهدف إخفاء الحقيقة ومطاردة ناقليها.

وأكد البلشي، أنه يجب التحرك لوقف الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، معلنًا تضامنه مع قناة “القاهرة الإخبارية” ومصورها المصاب، متمنيًا السلامة له ولكل المصابين.

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