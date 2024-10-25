رفع ناتج التبطين على ترعة السمسمية وفتح طريق "كفر الشبع - عزبة العيلة"

وجه فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بتكثيف حملات النظافة ورفع نواتج التبطين بقرى المركز للقضاء على جميع بؤر تجمع القمامة والتراكمات بالترع حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع محمود طايل سكرتير رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي اليوم أعمال رفع نواتج التبطين على ترعة السمسمية وفتح طريق كفر الشبع- عزبة العيلة مروراً بخمسة عزب.

كما تواصلت اليوم أعمال ري أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بقرى مركز الشهداء بمتابعة سكرتيري الوحدات القروية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مركز ومدينة الشهداء بالرعاية المستمرة للأشجار حفاظاً على سلامتها لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سواء من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.