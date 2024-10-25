أوقاف الفيوم تناقش الوعي الديني والثقافي عند الطفل

انطلقت فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد التقوى التابع لإدارة طامية أول بمديرية أوقاف الفيوم، اليوم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبإشراف من الشيخ حسين عويس مدير الإدارة، وبحضور كل من : الشيخ رمضان فرج مفتش بالإدارة، والشيخ محمد مختار إمام المسجد،و الواعظة أميرة أحمد.



وخلال هذه الفعالية أكد العلماء، أن مديرية أوقاف الفيوم تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحين أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا، وقد أحدثت طفرة غير مسبوقة و أحرزت تقدمًا كبيراً في هذا المجال.



ووجه عدد من أولياء الأمور الشكر لعلماء الأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم، على اهتمامهم ورعايتهم للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني و القيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء؛ وضمن فعاليات مبادرة ( بداية جديدة لبناء الإنسان) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

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