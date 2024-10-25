ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خاص| خطوة مهمة للعمال المصريين في إيطاليا.. اتفاقية جديدة مع مكاتب المحاماة لضمان حقوقهم

خلال توقيع الاتفاقية
خلال توقيع الاتفاقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توقيع اتفاقية تعاون مهمة للغاية بين الاتحاد وعدد من كبرى مكاتب المحاماة "أندريانو" في البلاد، وذلك بهدف حماية حقوق العمال المصريين في إيطاليا وضمان حياة كريمة، لهم ولأسرهم، سواء كانوا يقيمون في إيطاليا أو في مصر. وقال إسكندر في تصريحات خاصة لموقع"البوابة نيوز" إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية للوقوف إلى جانب العمال المصريين الذين يواجهون تحديات قانونية متزايدة، سواء فيما يتعلق بعدم الحفاظ على حقوقهم أو حالات الطرد التعسفي من العمل.

وأوضح إسكندر أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها العمال لإصابات عمل جسيمة قد تصل إلى حد العجز الكلي عن العمل، مما يجعل التعويضات والمعاشات الشهرية ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لهم. وأضاف: "من خلال التعاون مع هذه المكاتب، التي تتميز بانتشارها الواسع وخبراتها القانونية في إيطاليا، نسعى للحصول على حقوق هؤلاء العمال وتوفير تعويضات مناسبة تضمن لهم ولعائلاتهم حياة مستقرة".

وأشار إسكندر أيضًا إلى أن الاتفاقية ستشمل دعم أسر العمال المصريين الذين يفقدون حياتهم نتيجة حوادث العمل، مشددًا على ضرورة تقديم التعويضات المناسبة لأسرهم وضمان حصولهم على مكافآت تساعدهم على مواصلة الحياة بعد فقدان معيلهم الأساسي.

وإلى جانب ذلك، لفت إسكندر إلى أن مكاتب المحاماة التي تم توقيع الاتفاقية معها ستعمل على مساعدة العمال في حل مشكلات الإقامة التي قد تواجههم لأي سبب من الأسباب. وأضاف: "نطمح أن تكون هذه الاتفاقية خطوة لتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل العمال المصريين، ومنحهم فرصًا عادلة للعيش بكرامة واستقرار في إيطاليا".

IMG-20241025-WA0017
IMG-20241025-WA0017
IMG-20241025-WA0008
IMG-20241025-WA0008
IMG-20241025-WA0007
IMG-20241025-WA0007
IMG-20241025-WA0010
IMG-20241025-WA0010
IMG-20241025-WA0009
IMG-20241025-WA0009
IMG-20241025-WA0012
IMG-20241025-WA0012
IMG-20241025-WA0015
IMG-20241025-WA0015
IMG-20241025-WA0014
IMG-20241025-WA0014
اتحاد العمال المصريين في ايطاليا توقيع اتفاقية تعاون حقوق العمال عيسى اسكندر مكاتب المحاماة