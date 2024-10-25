خاص| خطوة مهمة للعمال المصريين في إيطاليا.. اتفاقية جديدة مع مكاتب المحاماة لضمان حقوقهم

أعلن عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توقيع اتفاقية تعاون مهمة للغاية بين الاتحاد وعدد من كبرى مكاتب المحاماة "أندريانو" في البلاد، وذلك بهدف حماية حقوق العمال المصريين في إيطاليا وضمان حياة كريمة، لهم ولأسرهم، سواء كانوا يقيمون في إيطاليا أو في مصر. وقال إسكندر في تصريحات خاصة لموقع"البوابة نيوز" إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية للوقوف إلى جانب العمال المصريين الذين يواجهون تحديات قانونية متزايدة، سواء فيما يتعلق بعدم الحفاظ على حقوقهم أو حالات الطرد التعسفي من العمل.

وأوضح إسكندر أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها العمال لإصابات عمل جسيمة قد تصل إلى حد العجز الكلي عن العمل، مما يجعل التعويضات والمعاشات الشهرية ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لهم. وأضاف: "من خلال التعاون مع هذه المكاتب، التي تتميز بانتشارها الواسع وخبراتها القانونية في إيطاليا، نسعى للحصول على حقوق هؤلاء العمال وتوفير تعويضات مناسبة تضمن لهم ولعائلاتهم حياة مستقرة".

وأشار إسكندر أيضًا إلى أن الاتفاقية ستشمل دعم أسر العمال المصريين الذين يفقدون حياتهم نتيجة حوادث العمل، مشددًا على ضرورة تقديم التعويضات المناسبة لأسرهم وضمان حصولهم على مكافآت تساعدهم على مواصلة الحياة بعد فقدان معيلهم الأساسي.

وإلى جانب ذلك، لفت إسكندر إلى أن مكاتب المحاماة التي تم توقيع الاتفاقية معها ستعمل على مساعدة العمال في حل مشكلات الإقامة التي قد تواجههم لأي سبب من الأسباب. وأضاف: "نطمح أن تكون هذه الاتفاقية خطوة لتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل العمال المصريين، ومنحهم فرصًا عادلة للعيش بكرامة واستقرار في إيطاليا".

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