لبلبة تشارك جمهورها إطلالتها بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الفنانة لبلبة علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عدد من الصور لها من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لتشارك بها جمهورها.

الفنانة لبلبة والفنان محمود حميدة

الفنانة لبلبة

الفنانة لبلبة

وعلقت الفنانة لبلبة على الصور "اطلالتي من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، ومبروك لصديقي محمود حميدة علي تكريمه.

تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا والمتابعين مع الصور، وانهالت التعليقات بالتهنئة للفنان محمود حميدة علي التكريم.

بدأ مهرجان الجونة دورتة السابعة أمس، بحفل افتتاح وتم تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، وسط تفاعل كبير من الحضور، وأبرزهم لبلبة، يسرا، إلهام شاهين، وعدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، والسادة الإعلاميين والصحفيين والنقاد.