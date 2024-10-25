ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لبلبة تشارك جمهورها إطلالتها بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

لبلبة
لبلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة لبلبة علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عدد من الصور لها من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لتشارك بها جمهورها.

الفنانة لبلبة والفنان محمود حميدة 
الفنانة لبلبة 
الفنانة لبلبة 

وعلقت الفنانة لبلبة على الصور "اطلالتي من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، ومبروك لصديقي محمود حميدة علي تكريمه.

تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا والمتابعين مع الصور، وانهالت التعليقات بالتهنئة للفنان محمود حميدة علي التكريم.

بدأ مهرجان الجونة دورتة السابعة أمس، بحفل افتتاح وتم تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، وسط تفاعل كبير من الحضور، وأبرزهم لبلبة، يسرا، إلهام شاهين، وعدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، والسادة الإعلاميين والصحفيين والنقاد.

لبلبة مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي محمود حميده تكريم الفنان محمود حميدة