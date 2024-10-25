"بابون" تستقبل وفداً من الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في الولايات المتحدة تشيلي بمقر السفارة

استقبلت السفيرة فيرا بابون سفيرة فلسطين لدى التشيلي في مقر السفارة، وفداً من الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في الولايات المتحدة وتشيلي ضم القس خضر اليتيم المدير التنفيذي للخدمة والعدالة بالكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالولايات المتحدة الأمريكية ، والقس الدكتور فيليب سي هيرش المدير التنفيذي للمجتمع المسيحي والقيادة، والقس خايمي دوبون مدير وحدة الخدمة والعدالة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وبولينا داسي المدير الأول لفريق البعثة العالمية وحدة الخدمة والعدالة ، ماري كامبل مديرة برنامج امبارو - ايلكا ، القس إيزاني بروخ، أسقف الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في تشيلي وبابلو ريوس رودريغيز رئيس الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في تشيلي وباتريسيو أباركا كاسترو، و كرستيان مونيوز من الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في تشيلي.

حيثُ عبر الوفد عن تضامنه مع فلسطين ورفضهم لسياسة القتل والتشريد، ودعمهم لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل، وقدموا عرض عن برامجهم لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام وتحدثوا عن الحراك الذي يقومون به لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ووقف العدوان في غزة.

بدورها قامت السفيرة بابون باطلاع الوفد على آخر المُستجدات في فلسطين، مُشيرة الى الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني مما ادى إلى زيادة معاناته وارتفاع عدد الشهداء والجرحى والمشردين، هذا إلى جانب زيادة وتيرة الاستيطان بشكل خطير في الضفة الغربية وعزل القدس والاعتداء على المقدسات، وفي ختام الزيارة، أعربت السفيرة بابون عن شكرها للوفد على دعمهم المُقدر للشعب والقضية الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة، وقدمت لهم نسخة من البيان الصادر عن اللجنة الرئاسية العليا للكنائس، الذي يتناول آخر المستجدات وحصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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