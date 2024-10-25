"الجنائية الدولية" تعين قاضية جديدة لنظر مذكرة توقيف نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها استبدلت أحد القضاة الذين ينظرون في طلب الادعاء بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في القضية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن رئيسة المحكمة في القضية، القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت استبدالها لأسباب صحية، وتم استبدالها على الفور بقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وهي السلوفينية بيتي هولر.

وفي مايو الماضي، طلب المدعون إصدار أوامر توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.