القاهرة الإخبارية: الاحتلال مستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، إن محاولات إسرائيل تشتد لإبادة سكان قطاع غزة سواء فيما يتعلق باستخدام سلاح التجويع كسلاح لقتل الأطفال وقتل المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة أو من خلال الة الحرب التي لا تتوقف عن حصد أرواح المدنيين يوم تلو الآخر.

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يمنع لليوم الثاني على التوالي دخول أي نوعً من المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء من المواد الغذائية أو المستلزمات والمستهلكات الطبية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن نحن الآن أمام أزمة إنسانية حقيقة ومجاعة اشتدت لا سيما في المناطق الشمالية بعد حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمشروع بيت لاهيا وخيم جباليا وغيرها من المناطق الشمالية في قطاع غزة.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: « لازالت المناطق الشمالية تخضع لحصار وتجويع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنع كامل من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية».