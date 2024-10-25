بـ6 أشهر إضافية.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود تحفيز المواطنين للتصالح



شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود التوعية خلال الفترة الحالية لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض وذلك من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

موجهاً بضرورة الاستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات لهم ، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات والمراكز التكنولوجية بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر .

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية .