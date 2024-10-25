ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "ترامي" بالفلبين إلى 76 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة "لوزون" بالفلبين، إلى 76 قتيلا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن العاصفة، المعروفة محليا باسم "كريستين"، تسببت في تشريد عشرات الآلاف من المواطنين، وإغلاق المدارس والمنشآت الحكومية لليوم الثالث على التوالي.

من جانبها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية، بأن العاصفة تحركت باتجاه الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة صوب فيتنام، بعد أن أثرت على أكثر من 3.3 مليون شخص في الفلبين.



وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.