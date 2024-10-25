محافظ أسوان يتابع فعاليات برنامج "وعى" بقرى وادي عبادي والطوناب والمالكي

واصلت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " فعالياتها وأنشطتها المتنوعة ، وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ختام فعاليات الأسبوع العاشر لبرنامج " وعى " للتنمية المجتمعية والتى تم تنفيذها بقريتى وادى عبادى والطوناب بإدفو ، والمالكى بنصر النوبة تحت شعار " من أجل تنمية محلية مستدامة " .

تكثيف جهود التوعية ونشرها بشكل أكبر من أجل رفع الوعى والثقافه لدى المواطنين

ووجه محافظ أسوان بتكثيف جهود التوعية ونشرها بشكل أكبر من أجل رفع الوعى والثقافه لدى المواطنين عن طريق جلسات الإستماع التى يتم تنظيمها ، فضلاً عن التعرف على متطلبات المواطنين الأساسيه وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسيه بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والتى تتفق مع رؤية مصر 2030 للتنميه المستدامه والجمهورية الجديدة .

من جانبه أوضح خالد عبد الجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تقديم كافة أوجه الدعم لوصول الندوات التوعوية المجتمعية لكافة قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " منذ بداية الندوات فى 20 أغسطس ، وتستمر حتى 4 ديسمبر القادم وذلك لتغيير بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة .

وشدد على أن هذه الندوات تشهد التعريف بالموضوعات المجتمعية المختلفة مثل تنظيم الأسرة والزواج المبكر ومناهضة الختان وصحة الأم والطفل ، ويتم تنفيذ سلسلة الندوات برعاية وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وشركاء النجاح الممثل فى برنامج الأغذية العالمى (WFP) وذلك داخل 10 قرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لنقل الخبرات المكتسبة من التدريبات إلى الأهالى بالقرى المستهدفة .

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