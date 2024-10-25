وصول وفد البرتغال للمشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية وكأس أفريقيا

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة الوفد البرتغالي المكون من 22 راميا ورامية وإداري، وهم أول الوفود المشاركة فى بطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، المقرر أن تستضيفها مصر بدءاً من يوم الأثنين القادم 28 اكتوبر الجاري و حتى يوم 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامى و رامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم : البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتبدأ التدريبات الرسمية يومي السبت والأحد 26، 27 اكتوبر الحالي وتنطلق منافسات البطولة يوم 28 اكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

وقال اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، إن مصر جاهزه لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة و الإعاشة، وجاهزية ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر إلي مصر.

وأضاف حسني أننا نعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي و الأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.

ومن المتوقع حضور رؤساء الاتحاد الدولي للرماية، جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية علي الأطباق المروحية FITASC، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

يشار إلى أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، تعتبر أحد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2024، بعد ما أصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم جذباً للأحداث و الفاعليات الرياضية العالمية، وأن نجاح تنظيم مصر لبطولات الرماية خلال الأعوام الماضية أصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية.