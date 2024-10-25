القاهرة الإخبارية: الاحتلال مستمر في استهداف منازل غزة بقصف مكثف

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن المجازر الإسرائيلية تتوالى في قطاع غزة، واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الغربية للقطاع وتحديدًا منطقة الميناء بطائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين، كما نفذت غارة في منطقة حي الصبرة، مما أسفر عن استشهاد طفل وأحد أقاربه.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مراسلته للقناة، أن المجزرة الأبرز للاحتلال في الساعات الأخيرة، كان استهداف منطقة جامعة القدس المفتوحة شمال غرب غزة، مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع 10 شهداء وعدد من الإصابات، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل الشهداء والجرحى إلى مشفى الشفاء بغزة، وبعضهم إلى مشفى الأهلي المعمداني شرق غزة.

وأكد المراسل، أن منطقة المشتل تعرضت لغارة في نفس التوقيت شمال غرب غزة، لافتًا إلى أن المصادر الطبية الفلسطينية تؤكد أن عدد الشهداء منذ فجر اليوم ارتفع إلى 81 شهيد، قرابة 40 منهم في المحافظة الشمالية، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل المواطنين بعمليات قصف مكثفة، في منطقتي جباليا وبيت لاهيا.