"الكرملين" ينفي أي تواصل بين بوتين وماسك منذ 2022

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منذ محادثتهما الهاتفية الوحيدة التي جرت قبل عام 2022.

جاءت هذه التصريحات ردا على تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفيد بأن ماسك كان على تواصل منتظم مع بوتين منذ أواخر 2022 -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت.

وقال بيسكوف: "إنه تم نشر أخبار زائفة تماما في الصحيفة "، موضحا أن المحادثة الوحيدة التي تمت بين بوتين وماسك كانت قبل عام 2022، حيث ناقشا خلالها تقنيات الواقع الافتراضي وحلول تقنية للمستقبل.

وأضاف: "لقد كانت هذه هي المرة الوحيدة التي تواصلوا فيها، ولم يكن هناك أي اتصال بين ماسك وبوتين منذ ذلك الحين".

وأشار بيسكوف إلى أن هذه الأخبار قد تكون "قصصا مزيفة" تأتي في إطار موسم الانتخابات الشديدة في الولايات المتحدة، قائلا: "مع اقتراب الحملة الانتخابية من مراحلها النهائية، لا يتردد الخصوم في استخدام أي وسيلة".