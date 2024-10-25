مصرع شاب سقط بسيارته داخل ترعة في البدرشين

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه بسيارته داخل ترعة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة داخل ترعة نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة جري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.