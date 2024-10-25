استشهاد وجرح 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوب لبنان

ارتقى 4 شهداء وأصيب 4 آخرون، إثر غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مبنى في بلدة خربة سلم، بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ أيضا غارة عنيفة استهدفت بلدة الخيام، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية مستهدفا مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة خربة سلم، كما أغار على بلدة البازورية، وأطراف بلدة يانوح، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة صديقين.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في غارة جوية له المنطقة الواقعة بين بلدتي جبشيت وعبا، وأغار كذلك على منطقة طيردبا.

وطالت الاعتداءات الجوية الإسرائيلية اليوم المنطقة بين سهل الميدنة في كفررمان والجرمق، فيما استهدفت غارتان مجرى نهر الليطاني شمال غرب البويضة تحت مار الياس، وتسببتا باندلاع النيران في مزرعة بيت راشد حيث أشجار الزيتون.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة الخيام. من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف بعد ظهر اليوم تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بدفعة صاروخية.

كما قصف حزب الله، بعد ظهر اليوم، مستعمرة كرمئيل بدفعة صاروخية كبيرة، ومدينة صفد المحتلة بدفعة صاروخية، وفقا لبيانين آخرين منفصلين له اليوم. وأعلن حزب الله في بيانات آخري منفصلة - استهدافه بعد ظهر اليوم تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون، بدفعة صاروخية، كما استهدف بعد ظهر اليوم تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بدفعة صاروخية.

كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة، بدفعة صاروخية، واستهداف تجمعا لقوات الاحتلال العدو بين مسكفعام وعديسة بدفعة صاروخية، فضلا عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شمالي كفرجلعادي بدفعة صاروخية.