ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة، بعد زيادة سجلت 60 جنيها أمس، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.76 ألف جنيه للبيع و 29.92 ألف جنيه للشراء  و عيار نحو 4251 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب 2738 دولار للبيع و  2739 دولارللشراء و عيار 18 نحو 3188 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء.
وسجل عيار 21 نحو 3720 جنيه للبيع و 3740 جنيها للشراء  عيار 14 نحو 2487 جنيها للبيع و 2500 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 عيار 24 سعر الجنيه الذهب الذهب عيار 18