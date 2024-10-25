الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة، بعد زيادة سجلت 60 جنيها أمس، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.76 ألف جنيه للبيع و 29.92 ألف جنيه للشراء و عيار نحو 4251 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب 2738 دولار للبيع و 2739 دولارللشراء و عيار 18 نحو 3188 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21 نحو 3720 جنيه للبيع و 3740 جنيها للشراء عيار 14 نحو 2487 جنيها للبيع و 2500 جنيه للشراء