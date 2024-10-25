تعيين عاصم الجزار أمينا عامًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية

أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية تعيين المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق أمينا عامًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية.

جاء ذلك علي هامش اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، لوضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بنصر أكتوبر بحضور المهندس ابراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الاتحاد.

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة السبت المقبل ٢٦ أكتوبر، وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقديه إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف علي استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

