ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعيين عاصم الجزار أمينا عامًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية

اتحاد القبائل والعائلات
اتحاد القبائل والعائلات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية تعيين المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق أمينا عامًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية.

جاء ذلك علي هامش اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، لوضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بنصر أكتوبر بحضور المهندس ابراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الاتحاد. 
ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة السبت المقبل ٢٦ أكتوبر، وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقديه إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف علي استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.
 

إبراهيم العرجاني السادس من اكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة القبائل والعائلات المصرية انتصارات السادس من أكتوبر عاصم الجزار وزير الاسكان