الأبّاتي في جوله كنسية داخل روما

سلسلة لقاءات وزيارات أجراها الرئيس العام الأبّاتي إدمون رزق، رئيس الرهبنة المارونية، بمناسبة وجوده في روما للمشاركة في احتِفال إعلان قداسة الإخوة المسابكيّين الموارنة، رافقه فيها الأب المدبِّر جان مارون الهاشم والأب جوزيف زغيب الوكيل العام لدى الكرسيّ الرسوليّ ورئيس دير القدّيس أنطونيوس الكبير.

إستهَلّها بزيارة إلى مقرِّ إقامة البطريرك المارونيّ على رأس وفدٍ مِن جمهور الدير حيث كانت مناسبة للبحث مع غبّطته في آخر المُستِجِدّات على الصعيد الكنسيِّ والرهبانيّ، ونَقل الاب العام بالمناسبة عينها للبطريرك سَير دَعوى إعلان تطويب خادم الله الأب أنطونيوس طربيه في دائرة دعاوى القدّيسين مُجَدِّدًا الشُكر لسَليل الرهبانيَّة على ٱهتمامه ومحبَّتِه ومواكبته لأوضاع الرهبانيّة، وأعرَب غبطته عن ٱرتياحه مؤَكِّدًا على وُقوفه إلى جانب الرهبانيَّة وصلاته من أجْلها.

وقام الرئيس العام بزيارة إلى أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان، حيث ٱستقبله الكاردينال بياترو بارولين في مكتبه وتخلَّل اللقاء حديثًا مُستَفيضًا حولَ أوضاع الرهبانيّة وأبدى ٱرتياحه الشديد لما وصلت اليه الأمور في الرهبانيّة مُثَمِّنًا الدور الَّذي عادت الرهبانيَّة لِتَلعَبَه داخل الكنيسة وَمُشيدًا بالنَهضَة الَّتي لاحظها أثناءَ زيارته الأخيرة للبنان لا سيَّما على صعيدِ الدَعوات حيث ٱستَذكَرَ لقاءه في عنايا مع مُبتَدئي الرهبانيَّة.

كما وٱستقبل البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بغداد للكَلدان وأَعرَب عن سعادته مُثنيًا على الدور الَّذي تقوم به الرهبانيَّة عبر مختلف الأصعدة مُتَمَنِّيًا مَزيدًا مِن التعاون معها لا سيما على صعيد تنشِئَة الكَهَنَةِ في العراق.

هذا وشارك الاب العام يوم الاحد في ٱحتفال إعلان قَداسة الشُهداء المسابكيّين وفي اليوم التالي في الٱحتفال بِقُدّاس الشكر الَّذي ترأَّسَه البطريرك المارونيّ في كاتدرئيَّة القدّيس بطرس وخدَمَت القُدّاس جوقة جامعة سيِّدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمه.

وقام الرئيس العام بزيارةٍ إلى دائرة دَعاوى القدّيسين حيث ٱستقبله الكردينال مارشيلو سميرارو وكانت مناسبة لِلشكر على الٱهتمام المَلحوظ الَّذي يُبديه في دعوى إعلان تطويب خادم الله الأب أنطونيوس طربيه مؤَكِّدًا على حاجة لبنان لقدّيسين قادرين على التَشَفُّعِ مِن أجْل الكنيسة في الوطن والمهجر.

وقد ٱستقبل البطريرك بشارة الراعي مع سينودس الكنيسة المارونيّة في دَيْرِنا – روما

إضافة الى نائب رئيس جامعة اللاتران الحبريَّة المنسينيور ريكاردو فيرري وعميد كلِّيَّة اللاهوت الأب انجلو لاميري.