إلهام شاهين: محمود حميدة فنان مثقف وشخصية مشرفة تستحق التكريم

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة إلى الفنان محمود حميدة، بعد تكريم الأخير بجائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها من تكريم الفنان محمود حميدة، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة إلهام شاهين

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة "مهرجان الجونة السينمائي تحت شعار سينما من أجل الإنسانية، ألف مبروك للنجم الكبير والصديق الغالي جداً محمود حميدة علي التكريم".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين رسالتها إلي الفنان محمود حميدة "فنان كبير وانسان جميل ومثقف ورائع، شخصية مشرفة وتكريم مستحق".

بدأ مهرجان الجونة دورتة السابعة أمس، بحفل افتتاح وتم تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، وسط تفاعل كبير من الفنانين الحضور والنقاد والسعادة الإعلاميين والصحفيين، وأبرز نجوم الفن الفنانة لبلبة، يسرا، إلهام شاهين، وعدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، والسادة الإعلاميين والصحفيين والنقاد.