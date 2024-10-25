«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقر الصحفيين في حاصبيا

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الضاحية الجنوبية تعرضت للعدوان مرة أخرى من قبل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكز على عدد من الأهداف التي يحددها عبر الخرائط التي ينشرها في الإنذارات قبل الغارات الجوية التي يشنها.

وأضاف «المطعني»، خلال مراسلته للقناة، أن الغارات التي شنها الاحتلال على الضاحية أمس استهدفت عددًا من الأحياء الخاصة بالضاحية مثل حارة حريك، مشيرًا إلى أن عدد من هذه الغارات كانت عنيفة وشديدة للغاية،

وتابع : «منذ ساعات الصباح وحتى الآن لم تشهد الضاحية إلا هدوء حذر تحسبا لغارات جوية جديدة».

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر الصحفيين في حاصبيا، ما أسفرعن استشهاد 3 صحفيين وعدد كبير من الإصابات.

وأكد، أن هذه الغارات تًوصف بأنها الأشد عنفًا على الضاحية الجنوبية، إذ تركز على المباني السكنية متعددة الطوابق التي يتم نسفها بشكل مباشر من قبل الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: «الاحتلال يُصعد الغارات مرة أخرى، والتى وصلت إلى 17 غارة على الضاحية».