ميقاتي يصف مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية بلبنان بـ "جريمة حرب"

أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بيانا قويا اليوم الجمعة، أدان فيه مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية في مدينة حاصبيا بجنوب لبنان، واصفا إياه بأنه "فصل آخر في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي دون رادع أو صوت دولي لوقف هذه الأعمال،" بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد ميقاتي، في البيان المنشور على موقع رئيس الوزراء على الإنترنت، أن الهجوم يعتبر "محاولة متعمدة" لترهيب وسائل الإعلام وإخفاء الجرائم المستمرة والتدمير.

وأعلن أنه وجه وزارة الخارجية اللبنانية بإضافة هذا الحادث إلى ملفات لبنان الموثقة بشأن الجرائم الإسرائيلية، والتي ستقدم إلى السلطات الدولية، معربا عن أمله في أن يتدخل "الضمير العالمي."

كما أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا "تدين بشدة" إسرائيل لقتلها ثلاثة صحفيين في حاصبيا.