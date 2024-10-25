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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غداً.. محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا السبت، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

قررت النيابة العامة المختصة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، و اخصائية شؤون مالية و 7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
 

10 ملايين جنيه الاستيراد والتصدير الأسواق الحرة