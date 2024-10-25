تحذير من تقلبات جوية.. أمطار على شمال البلاد وانخفاض حاد في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة، تشمل هطول الأمطار على شمال البلاد وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن أول حالة جوية ممطرة ستضرب شمال البلاد، بينما تشير خرائط الطقس إلى تحول الأجواء بداية من شهر نوفمبر المقبل على المدن الساحلية ومحافظات الدلتا والوجه البحري.

حالة الطقس غدًا السبت 26 أكتوبر

سيشهد غدًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، مع أجواء باردة ليلًا وخلال الساعات الأولى من الصباح، ستستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين

سيكون البحر المتوسط والأحمر معتدلًا إلى مضطربًا، مع ارتفاع الموج ما بين 5.1 متر إلى 5.2 متر.

ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية على التوالي.

تدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر واحتياطات السلامة، مثل ارتداء الملابس الثقيلة، والتأكد من تدفئة المنازل بشكل جيد.

كما يجب التأكد من سلامة الطرقات والتحلي بالحذر أثناء القيادة، خاصة مع احتمال تكون الصقيع على بعض المدن.

ينصح بمتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر للحصول على أحدث التحديثات والتنبؤات حول حالة الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 19

وادى النطرون 27 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 27 17

دمياط 27 19

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 15

السويس 29 19

العريش 27 15

رفح 26 15

رأس سدر 30 19

نخل 26 06

كاترين 24 05

الطور 28 16

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 22

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 25 21

السلوم 26 19

سيوة 27 65

رأس غارب 30 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 19

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 23

حلايب 29 22

أبورماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 31 17

الأقصر 32 16

أسوان 34 18

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 32 18