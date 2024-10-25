جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول أهمية التبرع بالبلازما

عقدت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، ندوة توعوية بكلية الهندسة للتعريف بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "دوانا... بأيدينا".

وأوضح الدكتور مندور التزام الجامعة بدورها الرائد في نشر الوعي الصحي وتشجيع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي نوهت إلى أهمية تضافر الجهود لنشر ثقافة التبرع بالبلازما باعتبارها مساهمة هامة في تعزيز الأمن الصحي الوطني.

أقيمت الندوة بإشراف الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما حاضر فيها الدكتور أحمد طلعت الجندي، مدير مركز التبرع بالبلازما فرع الإسماعيلية، الذي تناول عدة محاور رئيسية شملت التعريف بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وأهمية وفوائد التبرع بها، بالإضافة إلى استعراض خطوات التبرع وسلامة المتبرعين.

ونُظمت الندوة من قبل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز التواصل مع المجتمع وتطوير المبادرات التي تساهم في تحقيق الصحة العامة.