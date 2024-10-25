الإغاثة الطبية: منذ بداية الحرب في غزة إسرائيل تهاجم الطواقم الطبية بشكل ممنهج

قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية، إن مستشفى كمال عدوان تعد المستشفى الـ 24 التي تنضم إلى المستشفيات التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن هناك بعض المعلومات التي بيًنت أن هناك عدد كبير من الأطباء والأطقم العاملة بالمستشفى.

وأضاف «زقوت» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منذ بداية الحرب في غزة إسرائيل تهاجم الطواقم الطبية بشكل ممنهج في جميع أنحاء قطاع غزة، إذ أن تل أبيب تحاول قتل صمود المواطنين وفي حالة إصابة أي مواطن لا يكون هناك أي أطباء لمعالجته في المستشفيات.

ولفت إلى أن قطاع غزة بات يعتمد على المستشفيات الميدانية، كون أن هناك العديد من المستشفيات القائمة في قطاع غزة لا تتوفر لديها القدرة على عمل عمليات طارئة أو عمليات للإصابات الحرجة ونقل الدم.

وتابع: «معظم المؤسسات الطبية في قطاع غزة تحتاج إلى عدة أشياء رئيسية منها الطواقم الطبية، كون أن القطاع يعاني من النقص الحاد في الطواقم الطبية في المستشفيات، فضلا عن شح الإمكانيات والموارد الخاصة بالعمليات الجراحية من مواد التخدير أو من المولدات الكهربائية».