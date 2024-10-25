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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي يوضح حجم الاستفادة من انضمام مصر لمجموعة البريكس

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس
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كشف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن حجم الاستفادة من انضمام مصر لتجمع بريكس، وكيف استطاعت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجمع بريكس، أن تكون فرصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا لايف"،اليوم الجمعة، إن هناك اهتمام بوضع رؤية مصر أمام جميع التكتلات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس وضع رؤية مصر حول العديد من الملفات السياسية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وأيضا قيام دولة فلسطين على بحلل القضايا الفلسطينية الأمر الثاني كان في أهمية كيفية تشارك مصر مع تكتل البريكس والاستفادة من حركة التمويل التي تقدمها الدول والبنوك مثل بنك التنمية والبنك التنمية الأسيوي لزيادة الاستثمارات.

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