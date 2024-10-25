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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قطاع غزة يواجه جرائم ضد الإنسانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يواجه ما قد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين، في معارك شمالي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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